Calciomercato.it - Addio Thiago Motta, agente criptico: “Chiedete alla Juve”

Il tecnico dellantus è sempre più in bilico e molto del suo futuro dipenderà dgara contro la Fiorentina: ecco le parole dell’Dario Canovi, padre di Alessandro il procuratore di, è intervenuto a Telelombardia e ha commentato l’andamento dellantus di. Non è una stagione facile per il tecnico, che al primo anno ha incontrato numerose difficoltà. E soprattutto è stato tagliato fuori dChampions League sin dagli spareggi, contro un PSV tutt’altro che irresistibile. Oltretutto, l’eliminazione dCoppa Italia pesa molto. Specialmente se si pensa che siano usciti in casa, contro un Empoli completamente rivoluzionato dal turnover., allenatore dellantus (LaPresse)domanda sulla permanenza disulla panchina dellantus, Canovi ha risposto: “Non lo so, lui ha il contratto per un altro anno, ma dovranno decidere i dirigenti se lo confermeranno.