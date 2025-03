Addio SPID dal 2026? Cambiamenti anche per i pensionati

Leggi su .com

Partiamo col dire che il Governo ha dato poco firmato il decreto che assegna 40 milioni di euro ai gestori dell’identità digitale (Identity Provider – IdP) dello, una misura che ha lo scopo di riconoscere l’impegno dei provider nel garantire un servizio essenziale per cittadini e imprese. Questo intervento però come si legge nel comunicato diramato dal dipartimento per la trasformazione digitale si inserisce in un quadro ben più ampio di evoluzione dell’indentità digitale in Italia, che punta ad una ulteriore trasformazione. Sebbene loattualmente usato per moltissimi accessi, INPS, Agenzia delle entrate etc, resterà in vigore certamente per tutto il 2025, é possibile che si andrà verso l’dello stesso e la sua sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), ormai diffusa su larga scala, o ancor più verso l’IT Wallet.