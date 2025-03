Liberoquotidiano.it - Addio Pietro Genuardi, morto il cattivo della tv. Da Centovetrine al Paradiso delle signore: fine drammatica a 62 anni

Lutto nel mondotv: èa soli 62, uno dei "cattivi" più famosifiction italiane. L'attore de Ilè stato stroncato da una grave malattia del sangue. Era ricoverato da diversi mesi al Policlinico Umberto I di Roma. Appena lo scorso anno, l'interprete aveva abbandonato il setserie di Rai 1 proprio per intraprendere le cure. A dare la notizia del decesso la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il papà Pippo. Nella sua lunga carriera ha recitato anche in soap di enorme successo come Vivere enegliDuemila. Al cinema, ha lavorato con Carlo Verdone ne Il bambino e il poliziotto, con Luigi Magni ne In nome del popolo sovrano, con Michele Soavi inmoremore. mentre l'ultimo progetto cinematografico è stato Brave ragazze con la regia di Michela Andreozzi.