Tuttivip.it - “Addio e buona fortuna…”. Grande Fratello, amare confessioni e tra Shaila e Lorenzo finisce malissimo

La relazione traSpolverato eGatta, nata sotto i riflettori della Casa del, sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Dopo settimane di confronti, dubbi e tensioni, i due concorrenti dell’attuale edizione del reality show hanno deciso di prendere strade separate.L’ultima puntata del programma ha segnato un momento decisivo per la coppia. Le parole di, che ha manifestato una profonda crisi interiore, hanno scosso, portandolo a un duro sfogo con Chiara Cainelli.Nonostante il forte sentimento per la ballerina campana, il modello milanese ha confessato di non vedere più un futuro insieme. La fidanzata di Alfonso D’Apice ha cercato di consigliarlo, suggerendogli di concedere del tempo aper affrontare il suo percorso di rinascita, maè apparso irremovibile: “Non ci sono più”, ha dichiarato, manifestando il desiderio di restare solo.