Addio al comandante Andrea Gallo: era malato da tempo

Treviso perde uno dei suoi uomini simbolo.della polizia locale, è scomparso nella serata di giovedì 13 marzo all’età di 54 anni. Una notizia che ha scosso l’intera comunità. L’uomo, da, ha lottato con tenacia contro la malattia senza mai abbandonare il suo incarico, guidando con passione e determinazione il corpo di polizia per oltre sei anni.Leggi anche: Morte Pietro Genuardi, l’attrice piange per il collega: il messaggio straziante della vipsi è spento nella sua abitazione, stroncato da un improvviso malore mentre si stava preparando per una semplice cena. Il giorno successivo avrebbe dovuto partire per un viaggio in Sicilia con un amico ed ex collega, ma il destino ha interrotto prematuramente quel progetto.Per sua volontà, sarà sepolto indossando la divisa d’ordinanza, segno profondo del legame con un mestiere che ha vissuto come missione di vita.