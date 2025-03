Thesocialpost.it - Addio a Rosabianca Cinquetti, grande pittrice veronese e sorella della cantante Gigliola

Si è spenta questa mattina all’età di 78 anninata nel 1946 e. Dopo aver completato il Liceo Artistico di Verona nel 1964, intraprende un percorso di studi all’Accademia Cignaroli, dove nel 1982 viene riconosciuta come miglior allieva delle Accademie d’Italia da una giuria di illustri critici d’arte, tra cui Renato Barilli, Flavio Caroli, Maurizio Calvesi e Marisa Vescovo. Questo riconoscimento segna un punto di svolta nella sua vita: lascia l’insegnamento per dedicarsi completamente alla pittura.Profondamente influenzata dall’Iperrealismo americano, predilige le grandi tele, che considera una sfida continua con sé stessa. In uno dei suoi scritti, aveva descritto così il suo rapporto con l’arte:«L’operami mette nelle condizioni di dovermi misurare con lei, è quasi un corpo a corpo, una progressiva conquista, un confronto con me stessa: c’è la fase del concepimento,gestazione e del distacco che è gioioso e doloroso.