Addio a Pietro Genuardi: morto l'attore di Centovetrine e Paradiso delle Signore a 62 anni

, noto attore italiano celebre per i suoi ruoli in popolari soap opera e fiction televisive, è scomparso all’età di 62a causa di una grave malattia del sangue. La triste notizia è stata comunicata dalla sua famiglia: la moglie Linda, il figlio Jacopo e i genitori Gabriella e Pippo.Carriera e successiNato a Milano il 26 maggio 1962,ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli’80, lavorando sia in teatro che in televisione. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Ivan Bettini nella soap opera ““, che gli ha regalato una vasta popolarità. Successivamente, ha interpretato il personaggio di Armando Ferraris ne “Il“, soap di Rai 1, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.