Gossipnews.tv - Addio a Pietro Genuardi: Mondo Della Tv In Lutto!

L’attoresi è spento a 62 anni dopo una dura lotta contro una malattia. Il suo talento ha segnato la TV italiana.Ildello spettacolo dice, attore amatissimo dal pubblico italiano, scomparso all’età di 62 anni. Volto noto delle fiction, ha lasciato un segno indelebile grazie ai suoi ruoli in celebri soap opera come Centrovetrine e Vivere. Più di recente, i telespettatori lo avevano ritrovato sul piccolo schermo nei panni di Armando Ferraris ne Il Paradiso delle Signore, ruolo che ha interpretato dal 2019 fino allo scorso ottobre.aveva conquistato il pubblico grazie al suo carisma e alla sua grande capacità interpretativa. Il suo ingresso nel cast de Il Paradiso delle Signore non era stato scontato: aveva partecipato a un regolare provino, inizialmente con qualche dubbio sull’esito, ma alla fine aveva convinto tutti.