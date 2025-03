Tvzap.it - Addio a Pietro Genuardi, l’amore per la moglie Linda: di chi si tratta

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. La notizia della morte di, scomparso oggi in seguito ad una malattia, ha colpito profondamente i fan e i colleghi del mondo delle soap italiane. La loro vicinanza ora è rivolta alla famiglia dell’attore e in particolare alla, il grande amore incontrato in tarda età. I due si erano uniti in matrimonio nel 2020 e ma purtroppo la malattia ha interrotto prematuramente la loro favola. Ecco il racconto del loro primo incontro e della intensa storia vissuta insieme. (.)Leggi anche:e la malattia che se l’è portato via: gli ultimi drammatici mesiLeggi anche: Raffaella Carrà, la casa non è più in vendita: il motivo e la decisione della famigliaall’attore delle fiction Rai e MediasetIl mondo della televisione italiana è in lutto dopo la notizia della scomparsa di