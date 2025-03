Thesocialpost.it - Addio a Pierluigi Sangalli, il disegnatore di Braccio di Ferro: aveva 79 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Nato nel 1938,ha dedicato la sua vita all’arte del disegno e alla narrazione illustrata, diventando un punto di riferimento nella storia del fumetto italiano. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, decise di inseguire la sua vera vocazione: quella del disegno. Le prime opportunità arrivarono a Milano, dove iniziò a collaborare con la casa editrice Metro, sotto la direzione di Renato Bianconi.L’uomo che trasformòdiin un successo italianoFu proprio in queglichericevette un incarico destinato a segnare la sua carriera: adattare il personaggio didi(Popeye) per il mercato italiano. La versione originale americana appariva ruvida e graficamente più grezza., con intuizione e sensibilità, ammodernò il tratto, rese i personaggi più morbidi, espressivi e familiari, così da incontrare il gusto dei lettori italiani.