Addetti Case di riposo Più soldi in bustapaga

SONDRIOSottoscritto l’accordo per il rinnovo di contratto degli operatori di tre residenze sanitarie assistenziali della provincia di Sondrio. Quello raggiunto nei giorni scorsi è un accordo importante che riguarda i dipendenti della Rsa Casa Madonna del Lavoro – Opera Don Guanella di Nuova Olonio, della Casa San Lorenzo di Ardenno e della Casa San Benigno di Berbenno, strutture di matrice confessionale che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali ad anziani non autosufficienti. "Questo è un importante traguardo per le lavoratrici e i lavoratori delle Rsa – dicono Michela Turcatti e Leonardo Puleri, rispettivame segretaria generale e segretario della nte Fp Cgil di Sondrio -. In provincia coinvolge circa 400 lavoratori coinvolti". A seguito dell’accordo sottoscritto mercoledì si è concluso definitivamente il tavolo sindacale per il rinnovo del Ccnl Agidae.