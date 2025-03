Quifinanza.it - Acquisto di un’auto usata, quali sono le responsabilità del venditore?

La compravendita di auto usate tra privati è sempre più semplice, grazie alle piattaforme digitali che mettono in contatto diretto venditori e acquirenti. Tuttavia, dietro l’apparente convenienza di questi canali, le cronache hanno riportato numerosi casi di truffe, come assegni circolari falsi, chilometri scalati e veicoli con fermi amministrativi non dichiarati. Un esempio recente è il caso di Legnano, dove unè stato raggirato con un assegno falso per oltre 80.000 euro, o le segnalazioni di falsi acquirenti che, dopo aver ottenuto informazioni bancarie, spariscono nel nulla. A fare la differenza, spesso, è la conoscenza delle regole. Prima di concludere un, verifica sempre la documentazione, richiedi una visura al PRA e diffida di offerte troppo allettanti. Perché nel mercato dell’usato, la prudenza è l’unica vera garanzia di un buon affare.