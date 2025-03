Ilrestodelcarlino.it - Accusato di spaccio, ma era in carcere. Prosciolto boss dei Vikings

Ben due persone avevano dichiarato alla polizia di averlo riconosciuto senza ombra di dubbio come colui che, per un paio di mesi nel 2021, gli aveva venduto droga. Peccato che il presunto pusher, all’epoca, fosse inda un bel po’ di tempo. Protagonista di questa vicenda è una vecchia conoscenza delle cronache ferraresi: stiamo parlando di Irabor Igbinosa, detto Ebo. Il nigeriano ha alle spalle un curriculum criminale di tutto rispetto. Considerato uno deidel clan mafioso degli Arobaga(in particolare uno dei pezzi da novanta del ramo ferrarese dell’organizzazione), è stato condannato in Appello a undici anni e due mesi di reclusione (contro i tredici rimediati in primo grado). Era poi stato in precedenza arrestato per il raid con il machete di via Olimpia Morata, un agguato durante il quale, nell’estate del 2018, Ebo e altri complici tentarono di uccidere un esponente di un clan rivale.