Accusato di minacce dalla direttrice. Infermiere assolto

, perché "il fatto non sussiste". È statocon formula piena Francesco Scorzelli,in servizio all’ospedale di Merate e sindacalista dell’Usb. A trascinarlo davanti al giudice con l’accusa di minaccia è stata Ilaria Terzi,delle Risorse umane dell’Asst di Lecco, a cui l’e sindacalista ha rivolto una battuta che lei ha tuttavia interpretato come: "Possiamo bucarle le gomme della macchina?". I testimoni hanno confermato e il giudice ha riconosciuto che veramente era solo una battuta. L’ha dovuto spendere 2.200 euro per difendersi, mentre gli avvocati di chi l’ha trascinato alla sbarra sono stati pagati quindi con i soldi dei contribuenti.