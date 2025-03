Accordo G7 | La Russia accetti tregua

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.07 "I membri del G7 hanno applaudito l'impegno dell'Ucraina per un cessate il fuoco immediato, passo essenziale verso una pace globale giusta e duratura in linea con la Carta Onu. I membri del G7 hanno chiesto alladi ricambiare accettando un cessate il fuoco a parità di condizioni e di attuarlo pienamente". Lo afferma la bozza della dichiarazione del G7 di Charlevoix in Canada. I membri del G7 "hanno discusso di imporre ulteriori costi allanel caso in cui non venga concordato il cessate il fuoco".