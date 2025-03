Unlimitednews.it - Accordo Agid-CDP per progetti di Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Favorire i programmi di investimento in infrastrutture sociali e sostenibili abilitati dall’utilizzo dell‘(IA) da parte della. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dall‘Agenzia per l’Italia Digitale e da Cassa Depositi e Prestiti. L’, che si inserisce all’interno degli obiettivi previsti dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2024-2026, si è completato con la realizzazione di un questionario indirizzato ai Responsabili per la Transizione al Digitale delle amministrazioni centrali e ai responsabili delle società private di carattere nazionale che gestiscono servizi pubblici.Il censimento, che ha permesso di raccogliere informazioni sulle soluzioni edi IA e sulle banche dati strategiche per lo sviluppo di un piano di investimenti, con particolare attenzione a quelli che avranno impatti diretti sui cittadini e sui territori, è stato realizzato grazie al servizio di consulenza garantito da CDP con le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, nell’ambito del Programma InvestEU, e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti.