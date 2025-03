Lanotiziagiornale.it - Accoglienza al collasso: un Report certifica il fallimento sistemico di uno Stato senza strategia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’in Italia è allo stremo. Non per un’improvvisa emergenza migratoria, non per un’impennata di arrivi, ma per una gestione volontariamente inefficace, che ha reso strutturale l’eccezione e precaria ogni forma di tutela. Il rapporto “Centri d’Italia –al”, realizzato da ActionAid e Openpolis, traccia un quadro in cui il sistema diè lasciatoprogrammazione,controlli e con servizi ridotti al minimo.Il decreto 20/2023 ha introdotto un nuovo schema di capitolato per i centri di, ma la sua attuazione è arrivata con un anno di ritardo. Nell’attesa, il 71% dei bandi èassegnato con affidamenti diretti, pratica meno trasparente e più esposta a clientele e malagestione. Il Ministero dell’Interno non monitora i centri temporanei, lasciando che proliferino strutture prive di servizi essenziali.