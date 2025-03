Bergamonews.it - Accademia dello Sport per la Solidarietà, a maggio screening gratuiti durante il torneo di tennis

L’per laha ricevuto nella mattina di venerdì 14 marzo la visita dei consiglieri regionali bergamaschi che compongono la terza Commissione Sanità.Giovanni Licini, fondatore del sodalizio, ha illustrato a Roberto Anelli, Davide Casati e Pietro Macconi il progetto diper la popolazione che verranno messi in campoil prossimodi, in programma alla Cittadelladi Bergamo. I tre consiglieri regionali hanno ascoltato con favore la proposta dell’, confermando anche il sostegno da parte di Regione Lombardia.“Il progetto promosso dall’per lava esattamente nella direzione prevista dal piano socio sanitario regionale – commentano i consiglieri -. L’attività diè utile ad intercettare e prevenire eventuali malattie che, scoperte per tempo, permettono di curarsi salvando vite umane.