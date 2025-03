Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 14 marzo: Simone Inzaghi ed altre ricorrenze

14edChe film (uso questo termine Eriksson) quello che portò la Lazio al secondo scudetto e alla terza Coppa Italia. Soffermiamoci però sulle scene del 142000. Il miglior attore non protagonista. Contro il Marsiglia, con la quale aveva vinto quel trofeo. Sul set dell’Olimpico mise a segno la sua ultima rete nelle competizioni avversarie. Ma.Avete capito, il 14del 2000,realizzò il poker in Champions League. Compie sessant’anni Giuseppe Angelini, 14 presenze in Serie A con il Cesena e 127 nel campionato cadetto tra i bianconeri romagnoli, Padova e Barletta.è il settantesimo anniversario dalla nascita di Daniel Bertoni: conosciamo il suo palmarès. E non solo. Riprendiamo allora alcune righe tratte dal libro di Stefano Cecchi ‘La bibbia della fede viola’: “Si mise a piangere quando la società gli comunicò ufficialmente che lo avrebbero ceduto al Napoli.