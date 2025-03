Ilfattoquotidiano.it - Abuso d’ufficio: la Cassazione ci ha detto, in sintesi, che la riforma Nordio è incostituzionale

di Enrico Carloni*L’abolizione del reato didi ufficio è stata una scelta, radicale e per ciò stesso problematica, frutto di una combinazione di fraintendimenti e cattiva volontà. Tra i fraintendimenti, l’idea che abolire un reato sia di per sé espressione di cultura garantista, il che è profondamente sbagliato se il reato di cui discute è posto a presidio dei diritti di fronte all’di potere. Un secondo fraintendimento, quello legato all’idea che l’abolizione dell’di ufficio avrebbe favorito l’efficienza di una amministrazione bloccata dalla “paura della firma”: non che non esista il problema della “fatica dell’amministrare”, ma non lo si risolve consentendo al funzionario di operare in aperto conflitto di interessi (e attendiamo di verificare l’incremento di efficienza frutto delle riforme che hanno progressivamente spinto verso un’amministrazione meno responsabile di fronte alla violazione di diritti).