Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo avuto grandi traumi psicologici perché è stato un duro colpo”: sposini cadono in mare aperto dopo l’urto con un’onda anomala

Desideravano una luna di miele da film, ma il loro sogno èpresto infranto da un tragico evento. Lo scorso 2 marzo, Caio Gomes e Fernanda Diniz si trovavano alle Maldive quando la loro imbarcazione, un’unità turistica in navigazione in un tratto di, è affondata improvvisamente. Oltre 50 persone sono finite ine la coppia si è ritrovata costretta a condividere un solo salvagente per poter sopravvivere.Gomes ha raccontato che l’incidente è avvenuto quando la barca, a causa di un’improvvisa onda, ha subito un ribaltamento. “La barca ha colpito duramente, e qualcosa si è rotto nella grondaia della barca e l’acqua è entrata in quel compartimento”, ha spiegato Gomes.Ma i giubbotti salvagente che indossavano non sembravano funzionare correttamente. In preda al panico, la coppia è riuscita a trovare un altro salvagente, a cui si è aggrappata disperatamente per non essere travolta dalle onde.