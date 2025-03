Bergamonews.it - A4, il tratto Dalmine-Bergamo chiuso per una notte verso Brescia

Leggi su Bergamonews.it

Chiusura in vista nella frazione bergamasca dell’autostrada A4 per una. Dalle 22 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 marzo, non sarà infatti possibile percorre ilcompreso tra, in direzione.Una decisione dovuta alla necessità di interventi per la posa di cavi. A tal proposito, la stazione disarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni,e Milano.In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia, per la chiusura del, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, di percorrere la viabilità ordinaria: SP525, SS671 in direzione Autostrada A4/Orio al Serio/Lovere e rientrare in A4 a.Per la chiusura dell’entrata di, consigliato l’uso dello svincoloMilano, invece, Capriate.