Novaratoday.it - A26, chiude per una notte il tratto tra Borgomanero e l'allacciamento con la D08

Ancora una chiusura notturna in arrivo sull'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 marzo sarà chiuso ilcompreso trae l'con la D08 Diramazione.