Ilfattoquotidiano.it - A Vicenza il sindaco dem Possamai installa panchine “antibivacco” come quelle eliminate da Tommasi a Verona. Ma c’è una spiegazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– Aildi centrosinistra Damianodue anni fa ha fatto segare nei giardini pubblici i braccioli di 500volute dalle precedenti giunte di centrodestra per evitare che ci andassero a dormire clochard o extracomunitari. A, ildem Giacomoadesso ne28 in Campo Marzo, dello stesso tipo ideato per impedire i bivacchi. Due città lontane una quarantina di chilometri, due sindaci dello stesso colore politico e due diversi atteggiamenti. Possibile?Ad accorgersi di questa singolarità è stato l’eurodeputato Flavio Tosi, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, e in tempi lontani segretario della Lega in Veneto. Non ha lasciato passare invano la gustosa notizia e l’ha condita con riflessioni non propriamente lusinghiere nei confronti di, anche perché a introdurreera stato proprio lui, quando eradel capoluogo scaligero.