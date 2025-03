Ilfoglio.it - A sinistra, sul senno del poi, solo posti in piedi. Grazie

Al direttore - Giuliano Ferrara si augura una riflessione autocritica tra i progressisti sugli eccessi culturali e antropologici che ne stanno determinando la sconfitta in occidente, sulla scia di quella avviata da Giuliano Amato. Probabilmente la avrà. Laè maestra del “del poi”, non avendo mai praticato il “del prima” (fu definita così la qualità maggiore di Alcide De Gasperi). Il “del poi”, poi, peggiora le cose, perché convince i progressisti che capiscono sempre tutto, sia prima che poi. Sia quando comprano una Tesla, sia quando la rivendono.Antonio Polito Ricordiamo tutti una favolosa letterina di Mattia Feltri, anni fa, in cui si metteva a fuoco la fantastica regola dei vent’anni, a proposito didel poi. Dicesi regola dei vent’anni la regola in base alla quale la, di solito, ammette con vent’anni di ritardo che alcune battaglie politiche che aveva ritenuto sbagliate, oscene, pericolose per la democrazia in realtà, forse, tanto sbagliate non erano.