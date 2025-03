Gamberorosso.it - A Roma apre un bar molto promettente dentro un teatro storico: rinasce il Cometa

Chiuso per le difficoltà della pandemia, ildelladi, storica struttura su via deldi Marcello, ai piedi del Campidoglio, è stato preso in gestione e ristrutturato da una nuova società capeggiata da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Creativa di Dior, e dalla sua famiglia. Con la riapertura, nei prossimi mesi, verrà lanciato anche il nuovo bar all’interno del, affidato alle mani di un italo-americanonoto nel mondo della ristorazionena, Jonathon Dominic Spada.Il nuovo barApertura prevista maggio 2025 per il nuovo bar deldella: così è annunciato nelle offerte di lavoro sul sito dele sull'account Instagram del Bar Manager, Jonathon Dominic Spada, alla ricerca di un/una Head Bartender, un/una Head Barista e di personale di servizio.