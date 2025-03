Lopinionista.it - “A Requiem”, il nuovo album in studio di Penelope Trappes

Leggi su Lopinionista.it

In arrivo il 4 aprile, ‘A’ è ildi, il quinto ed il primo con One Little Independent Records, per, cantante, produttrice e polistrumentista australiana residente a Brighton. Il disco raccoglie dieci paesaggi sonori inquietanti, incantesimi di sogni ed incubi, di morte e dolore, di potere e di autonomia. Suoni di violoncello carnali e trascendenti esorcizzano traumi storici e generazionali in un gotico sperimentalismo sonoro.Alla ricerca della solitudine per quella che sapeva sarebbe stata un’esperienza di scrittura intensa e catartica,si è recata in Scozia, isolandosi completamente. Tra stati meditativi e psichedelici, ha incanalato demoni ed ha avuto accesso a parti di sé stessa che desiderava da tempo purificare. Durante le sessioni di registrazione a lume di candela, si è trovata attratta dal violoncello, uno strumento in cui non ha una formazione ma per il quale ha sempre sentito un’affinità.