Lapresse.it - A Pupi Avati il Globo d’Oro alla carriera

Tra novità e tradizione torna uno tra i più antichi premi cinematografici italiani, il, organizzato e conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia per celebrare le opere più significative del nostro Paese. Giunto65ma edizione, il premio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, e si preparaserata di premiazione del prossimo 2 luglio con tante novità e l’annuncio del Premio. A scegliere il grande regista e produttore bolognese è stato un nuovo comitato cinema che da quest’anno si è rinnovato e ha due neo-elette co-responsabili: Francesca Biliotti, corrispondente San Marino Rtv, Italia; e Constanze Templin, giornalista e TV producer, dGermania. Due donne al coordinamento non sono la sola novità di questa edizione. La serata di premiazione si svolgerà infatti in una nuova prestigiosa location, un luogo dal sapore istituzionale e al tempo stesso iconico per la città di Roma, che va a rafforzare il già forte legame del Premio con la Città Eterna: il Campidoglio.