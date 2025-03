Today.it - A Poggio a Caiano una trentina di persone rimaste intrappolate in una azienda

Leggi su Today.it

In provincia di Prato sorvegliati alcuni fiumi del reticolo minore come la Bardena. Evacuata per ora una famiglia e altre 50in pericolo. Asquadre di intervento per liberare unadiin una. In provincia di Pisa 30sono.