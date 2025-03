Quotidiano.net - A Palazzo Strozzi ’Sex and Solitude’ di Tracey Emin

Visibile sulla facciata diil grande neonand(nella foto qui sopra di OKNO Studio) che accoglierà a partire da domenica 16 marzo tutti i visitatori della mostra ’. Sex and, a cura del direttore della Fondazione, Arturo Galansino. Intervento site-specific dell’artista, questa intensa dichiarazione visiva illumina in un azzurro vivido l’architettura rinascimentale di. L’opera introduce immediatamente nell’universo di, in cui la scrittura diventa immagine e le parole acquistano una presenza fisica che ne amplifica l’impatto emotivo. Da sempre l’artista fa della propria grafia una firma riconoscibile, un tratto distintivo della sua pratica che fonde confessione e affermazione. Le sue opere testuali, dirette ed essenziali, evocano emozioni intime con un’immediatezza che coinvolge visceralmente il pubblico.