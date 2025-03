Anteprima24.it - A Napoli Circuito Cinema riapre il Metropolitan dal 20 marzo

Tempo di lettura: 3 minutiSaràa gestire illa storica multisala di via Chiaia a. Con l’inizio di un’opera di riammodernamento fatta a tempo di record e che sarà completata entro l’estate, ilriparte con una programmazione fitta di eventi. Primo appuntamento il 20ad inviti per Il Treno dei bambini di Cristina Comencini, in presenza della scrittrice Viola Ardone e dell’attrice protagonista Barbara Ronchi. Tra gli invitati della Film Commission Regione Campania, che ha patrocinato il film, anche il Sindaco diGaetano Manfredi. Nelle prime due settimane di programmazione il biglietto costerà 5 euro per festeggiare la nuova vita del. Sabato 22i Manetti Bros presenteranno US Palmese, con Blaise Alfonso e Rocco Papaleo, favola calcistica, intrisa di emozione e allegria.