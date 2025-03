Lanazione.it - A Lucignano “Conoscere per proteggersi”: studenti a lezione di protezione civile

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 marzo 2025 – Aper”:diUna parte teorica svolta in aula e poi tutti in piazza perda vicino gli uomini e le donne dellae i mezzi in dotazione Si è svolta auna delle tappe del progetto "per, perché lasiamo tutti noi", iniziativa che anche per l’anno scolastico 2024-2025 coinvolge le scuole del territorio aretino con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. L’incontro ha visto la partecipazione deglidella Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, che hanno prima preso parte ad un’attività in aula dedicata ai rischi naturali e antropici e alle buone pratiche di, per poi spostarsi in piazza, dove hanno potutoda vicino i mezzi e gli uomini della: Vigili del Fuoco, operatori del soccorso sanitario, squadre antincendio boschivo e volontari delle associazioni di