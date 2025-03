Oasport.it - A Indian Wells Sabalenka e Swiatek in semifinale alle prove Keys e Andreeva

In archivio i quarti di finale al WTA 1000 di, il terzo dell’anno. Va subito rimarcato: le sfide del giovedì non hanno regalato chissà quale spettacolo, per larga misura: tutte chiuse in due set e molte senza neppure grandi margini di lotta. Certo è che le semifinali avranno motivi d’interesse elevati, se non altro per gli scontri che andranno a verificarsi: da una parte la rivincita della finale degli Australian Open, dall’altra il presente contro il potenziale nuovo.Partendo dalla parte alta, netto 6-2 6-3 di Arynasu Liudmila Samsonova. Per la bielorussa davvero poca fatica nella sessione notturna. La russa regge soprattutto all’inizio, con il break di vantaggio immediato, ma dall’1-2 in avanti è praticamente un assolo della numero 1 del mondo, che chiude in poco meno di un’ora e mezza e continua la caccia alla sua seconda finale a(e al primo titolo, dal momento che nel 2023 non riuscì a vincere).