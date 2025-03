Liberoquotidiano.it - A Giulio Berruti si bloccano i muscoli in diretta tv: paura per il fidanzato di Maria Elena Boschi

Malore pernella seconda tappa di Pechino Express, nelle Filippine. Il chirurgo estetico, compagno della deputata, ha svelato di essere affetto da una patologia chiamata fibromialgia. "Si, è come forzare il tuo corpo a muoversi ma il tuo corpo nel frattempo si ritrae e mi servono 10 o 15 minuti per riprendermi, ma io non permetterò mai alla mia malattia di definire chi sono", ha spiegato, costretto a fermarsi nel bel mezzo della competizione. Poi, dopo qualche minuto di stop, ha ripreso la gara. La patologia in questione, la fibromialgia, è una patologia reumatica non infiammatoria caratterizzata da dolore diffuso e cronico, le cui cause però non sono note. Tra i sintomi ci sono: dolori muscolari e ossei diffusi e costanti. Una delle conseguenze di questa malattia può essere l'insorgere di ansia e depressione.