A gennaio produzione industriale in calo per il ventiquattresimo mese consecutivo Giù l’auto l’industria tessile e l’abbigliamento

E siamo a due anni. Ventiquattro mesi consecutivi ditendenziale (cioè rispetto all’anno precedente) della. Nel silenzio del governo, l’Istat fa sapere cheha fatto segnare l’ennesima contrazione: -0,6% su base annua, al netto degli effetti di calendario. Non è il crollo drammatico di dicembre e rispetto alprima si vede una risalita (+3,2%), ma la fabbricazione di mezzi di trasporto continua a scendere a picco (-13,1%) affossata dal, così come quella delle industrie tessili e di abbigliamento, pelli e accessori (-12,3%), seguiti dalla fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,2%). Bene invece i prodotti farmaceutici (+21,7%),del legno, della carta e stampa (+6,2%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+4,3%).Al netto degli effetti di calendario, nel confronto annuo si registra una crescita solo per i beni di consumo (+0,4%).