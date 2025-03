Ilrestodelcarlino.it - A Fano c’è il Palazzo Malatestiano. I tesori chiesa e cripta a Serra

Le Giornate Fai di Primavera 2025 coinvolgeranno dieci città della nostra provincia. Ecco tutti i luoghi di cultura che apriranno per l’occasione, con i giorni ed orari di apertura. PESARO Museo Archeologico Oliveriano - sabato e domenica, ore 10/18 (visite guidate ogni 30 minuti). Capanne Picene (via delle Galigarie angolo via Mazza) - sabato e domenica, ore 10/18. Centro di documentazione archeologica di Novilara (via delle Scuole 18)- sabato e domenica, ore 10/18. Sentiero Santa Croce (strada provinciale per Novilara) - sabato e domenica, ore 10 e 11,30 al mattino; 14,30 e 16 al pomeriggio (su prenotazione entro giovedì 20) Liceo Scientifico Marconi- Collezione d’Arte contemporanea - domenica ore 10/18. Liceo Artistico Mengaroni-Musei ceramiche artistiche, metalli artistici e tessitura artistica - sabato ore 11/18 e domenica ore 10/18.