Formiche.net - A destra tutto in ordine? No, ma lo schema Meloni vs Schlein non regge più. Arditti spiega perché

a sinistra è successo il finimondo dopo il voto a Strasburgo sul “piano von der Leyen”, mentre a(dove la divergenza di visione non è meno evidente) la situazione appare più gestibile?E ancora: cosa succederà adesso nella dinamica, che per un certo tempo è parsa capace di polarizzare il dibattito politico nazionale?Proviamo a rispondere a queste due domande senza cedere al chiacchiericcio politico, che pure prende spazio in queste ore dall’una e dall’altra parte (a sinistra si parla di unafuribonda che si prepara alla vendetta, ac’è chi scrive di toni agitati tra Fratelli d’Italia e Lega, con tanto di “litigio” tra premier e ministro dell’Economia).A sinistra la situazione è più delicata per due motivi precisi, circostanziati ed evidenti, sui quali c’è poco spazio alle opinioni.