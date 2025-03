Ilgiorno.it - A casa coca e il kit del pusher, denunciato

Si aggirava con atteggiamento sospetto per le vie di Pogliano Milanese a bordo della sua auto: i carabinieri lo hanno seguito fin sotto, nella successiva perquisizione dell’abitazione hanno trovato 10 grammi diina e lo hanno infinea piede libero per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di martedì sono stati i carabinieri della stazione di Nerviano a notare il soggetto, un cittadino italiano residente a Lainate, di 32 anni, mentre transitava nel territorio di Pogliano Milanese. L’istinto dei militari ha colto nel segno e, seguito l’uomo fino sotto, è scattata in prima battuta la perquisizione dell’autovettura: in macchina non è stato trovato nulla, ma i carabinieri hanno deciso di proseguire il loro lavoro perquisendo anche l’abitazione dell’uomo, centrando l’obiettivo.