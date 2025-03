Ilgiorno.it - A Canegrate piantumati nuovi alberi. Il verde cittadino rinasce dopo la tempesta del luglio 2023

(Milano), 14 marzo 2025 – Il 24resterà una data impressa nella memoria di. Lache si abbatté sulla città quel giorno lasciò dietro di sé danni ingenti, tra cui la perdita di un terzo del patrimonio arboreo. Una delle immagini simbolo di quella devastazione fu l’abbattimento di uno degli abeti della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”. Oggi, a distanza di mesi, un nuovo scatto racconta una storia diversa: quella della rinascita. L’amministrazione comunale, in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), ha completato la piantumazione di 21nei giardini della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, della scuola primaria “Aldo Moro” e nel parco giochi di via Redipuglia. La specie scelta è il liquidambar, un albero resistente e adattabile, ideale per l’ambiente urbano e per affrontare le sfide del cambiamento climatico.