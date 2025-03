A Bergamo tasso di disoccupazione all’15% | È il più basso di tutte le province italiane

Ecodibergamo.it - A Bergamo tasso di disoccupazione all’1,5%: «È il più basso di tutte le province italiane»

Leggi su Ecodibergamo.it

I DATI ISTAT. In un anno il dato si è dimezzato. Ha inciso il lavoro femminile: in aumento le donne in attività. Mazzoleni: in Italia quasi 10 milioni di occupati sono over 50. Piantoni: c’è sempre più «fame» di personale.