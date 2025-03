Lanazione.it - 14 marzo, è il Pi Greco day. Quando la matematica piace

Oggi, 14, gli appassionati die scienza di tutto il mondo si riuniscono per celebrare il PiDay. Questa celebrazione non è solo un tributo a un numero, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dellanella nostra vita quotidiana. Il “pi“, approssimato a 3,14, rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Ma perché il 14è stato scelto come data per questa celebrazione? La risposta è semplice: nel formato di data americano, il 3/14 rappresenta i primi tre numeri di pi. La festa è nata nel 1988 grazie al fisico statunitense Larry Shaw che organizzò i primi festeggiamenti al museo di scienze Exploratorium di San Francisco. La data coincide anche con il compleanno del famoso matematico Albert Einstein.