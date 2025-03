Metropolitanmagazine.it - 10 curiosità sul film “La Città Proibita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gabriele Mainetti torna sul grande schermo con La, unche mescola il fascino del wuxia, le arti marziali e un’inedita Roma dal respiro internazionale. Ecco 10sulLa:Un titolo evocativoLa prima scena ci catapulta nella Cina rurale e ci ricorda la politica del figlio unico, per cui non era consentito avere due figlie femmine. Il nome Larichiama il celebre palazzo imperiale di Pechino, simbolo di potere e mistero, ma qui assume un significato tutto nuovo legato al quartiere Esquilino di Roma.Fa riferimento non solo alla storicadi Pechino, ma anche al simbolismo della chiusura e dell’esclusività. Nella cultura cinese, laè il palazzo imperiale, un luogo inaccessibile al popolo e riservato esclusivamente all’imperatore e alla sua corte.