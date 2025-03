Robadadonne.it - ? OROSCOPO dal 14 al 20 marzo 2025 ? con Biglietto della Fortuna ? Scopri il tuo!

?? La Luna Rossa illumina ciò che non possiamo più ignorare.Questa settimana inizia con un evento potente: la Luna Rossa, un’eclissi lunare che scuote certezze e porta alla luce desideri nascosti. È il momento di lasciar andare ciò che non ti appartiene più e di accogliere le trasformazioni con coraggio.L’amore si tinge di passione e verità, il lavoro richiede scelte più autentiche, e le emozioni. beh, non si possono più nascondere sotto il tappeto. Accogli quello che senti senza paura.?il tuoe il Segnale dall’Universo!Ma prima.? Messaggio UniversaleSettimana:“L’eclissi porta alla luce ciò che hai ignorato. Sei pronto a guardarlo in faccia?” ?? Leggi qui l’consettimana scorsa L'articolo ?dal 14 al 20? conil tuo! proviene da Roba da Donne.