?Ladro riesce a mettere a segno diversi colpi poi però si addormenta…

Dopo un “lavoro” duro, ildecide di farsi un pisolino. La refurtiva era sistemata proprio lì, accanto a luiUn ragazzo di 29 anni, che passerà alla storia per la sua sicurezza nei propri mezzi, ha messo in scena una delle sue ultime “performance criminali”. Dopo aver compiuto due furti all’interno di due veicoli, l’uomo è stato trovato addormentato, con la refurtiva ben stretta tra le braccia, alla stazione.?, poisi addormenta. – Cityrumors.itUna scena surreale, che sembra uscita da una commedia degli errori, se non fosse per le conseguenze: due anni fa era già stato condannato per reati analoghi e ora la giustizia è pronta a dargli un’altra bella lezione.La vicenda si è svelata quando un residente di Zemst, testimone attento, ha chiamato la polizia il 29 ottobre dopo aver notato un uomo che, con un certo vigore, era entrato a forza in un furgone e aveva sottratto vari oggetti.