"Zls, un'opportunità da cogliere. Ma qui mancano le infrastrutture"

"La Zona Logistica Semplificata èche questo territorio adesso ha. E’ importante costruire un percorso aperto e partecipato tra Regione, rappresentanti delle categorie e dei lavoratori per capire.unica per Bondeno che non dobbiamo sprecare". Con queste parole, martedì sera, Tommaso Corradi segretario comunale del Pd, ha aperto l’incontro pubblico al Centro Dillingen di via Enrico Fermi. "Può creare opportunità e agevolazioni – ha spiegato Paolo Calvano capogruppo del Pd in Regione –: per avere un rapporto più snello con la pubblica amministrazione e semplificazioni amministrative. Le imprese possono beneficiare di iter burocratici più snelli, riducendo e addirittura dimezzando i tempi e i costi legati per le autorizzazioni. Ci sono poi opportunità nel credito d’imposta per gli investimenti, per incentivi, per zone franche doganali e opportunità in più per accedere ai bandi europei.