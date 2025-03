Romadailynews.it - Zevi: “Pronti a fare appello al Consiglio di Stato”

Leggi su Romadailynews.it

TAR LAZIO SOSPENDE BANDO LITORALE: “aldi”+++ Sarà garantita la stagione balneare 2025 +++ “Prendiamo atto della decisione del TAR del Lazio, che ha sospeso il bando per l’affidamento delle 31 concessioni balneari a Ostia, rinviando la discussione del merito al 14 ottobre 2025, ma riteniamo indispensabili procedere con l’cautelare aldi; restiamo fermi sulla solidità dei valori e principi che risiedono alla base dei bandi pubblicati” – così Tobia, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale.La sospensiva del TAR, da poche ore uscita, non annulla la gara ma ne ferma momentaneamente l’iter, evidenziando nodi da sciogliere legati all’applicazione della normativa nazionale e regionale. Quello centrale, in particolar modo, riguarda l’assenza del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), che ai sensi della legge regionale impone all’Amministrazione l’indizione di gare di durata massima annuale, mentre la norma nazionale prevede una durata da un minino di cinque ad un massimo di venti anni.