Yuasa Battery in campo, sfida all’Elsamawi

Per laGrottazzolina è iniziata ufficialmente la spedizione di Dubai per il Nas Sport Tournament, annuale competizione organizzata dal Consiglio dello Sport di Dubai. Torneo di respiro assolutamente internazionale ma non ufficiale e per questo tutte le squadre partecipanti, non partecipano la loro denominazione ufficiale ma ne è stata assegnata loro una di matrice locale: la truppa di coach Ortenzi è stata denominata Al Hilal in questa che è la prima volta assoluta per Grotta negli Emirati Arabi Uniti con la possibilità di affacciarsi a livello internazionale in maniera importante e con l’opportunità importante di prepararsi nel miglior modo possibile per i play-off per il quinto posto in Superlega che prenderanno il via il prossimo 6 aprile. Ecco dunque che questo torneo consente di mettere gare importante nelle gambe degli atleti, evitando di ripresentarsi inper l’avvio del playoff senza gare da più di un mese.