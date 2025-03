Metropolitanmagazine.it - Yerin Ha debutta alla Paris Fashion Week con Chanel (pronta a conquistare Bridgerton)

L’attrice australianaHa èa diventare il nuovo volto di, ma prima di immergersi completamente nel set della quarta stagione, ha fatto il suo debutto nel mondo della moda. Martedì, durante la, Ha ha assistitosfilata diAutunno 2025, vivendo un’esperienza che ha definito “incredibile” e “surreale”.Hasua primacon: un primoshow da sognoSeduta in prima fila accantoconnazionale Margaret Zhang, Ha ha sfoggiato un look della collezione Métiers d’Art 2024/2025, rimanendo affascinata dai dettagli a fiocco e dai completi sartoriali della maison. L’evento è stato anche un’occasione per incontrare Phoebe Tonkin per la prima volta e per ricevere qualche consiglio da Simone Ashley, che ha interpretato la protagonista della seconda stagione di