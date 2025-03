Gamerbrain.net - Xbox Project Kennan: La console portatile uscirà quest’anno?

Il mondo del gaming potrebbe presto assistere a una rivoluzione firmata Microsoft. Nonostante le dichiarazioni del CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, che a novembre ha confermato che il progetto di un handheldè ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, nuove indiscrezioni lasciano intendere che il dispositivo potrebbe diventare realtà già nel 2025.– Gamebrain.net: L’Inizio di una Nuova EraUn recente rapporto di Windows Central suggerisce che Microsoft sta preparando il lancio di un handheld da gaming per la fine del 2025, segnando l’inizio di una nuova strategia hardware. Questo dispositivo, nome in codice, sarebbe sviluppato in collaborazione con Asus. Il punto distintivo? Sarà alimentato da Windows ma offrirà un’esperienza d’uso simile a quella delle, garantendo così un’interfaccia familiare e intuitiva.