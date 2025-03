Xbox Play Anywhere supera i 1000 giochi supportati annuncia Microsoft

Game-experience.it - Xbox Play Anywhere supera i 1,000 giochi supportati, annuncia Microsoft

Leggi su Game-experience.it

hato un traguardo importante per il suo programma, che ora supporta oltre 1.000. Questo sistema, lanciato nel 2016, consente ai giocatori di acquistare un titolo una sola volta e di giocarlo sia su consoleche su PC Windows 10/11, mantenendo progressi, salvataggi e obiettivi sincronizzati tra i dispositivi. La notizia è stata confermata da Jason Ronald, Vice President of Next Generation di, durante un episodio del podcast ufficiale di, dove ha anche assicurato che molti altri titoli verranno aggiunti in futuro.non è solo una comodità per i giocatori, ma un’opportunità per gli sviluppatori. Secondo i dati condivisi dasuWire, iche supportano questa funzione registrano in media un incremento del 20% del tempo di gioco rispetto a quelli che non la offrono.